حسام داغر ينشر صورة في الحرم المكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان حسام داغر، على استعادت ذكريات مناسك العمرة التي أداها من قبل، متمنيًا تكرارها مرة أخرى.

ونشر داغر، صورة له من أمام الكعبة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "وحشتني مكة والمدينة.. اللهم أرزقنا الزيارة".

يذكر أن، حسام داغر، انضم مؤخرا لمسلسل "اللعبة 2" وهو من إخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومي كساب وأحمد فتحي ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامي مغاوري وأوتاكا.

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