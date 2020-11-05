تراند اليوم : في ذكرى ميلادها .. هذا عدد أزواج معالي زايد .. ومشهد فاضح في فيلم كاد يدخلها السجن

في حياة كل فنان بعض القصص والتفاصيل المثيرة ، والفنانة معالي زايد ليست استثناء من ذلك.

و تحل اليوم 5 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة معالي زايد والتي شاركت في العديد من الأعمال الفنية في فترة الثمانينيات والتسعينيات.

و تزوجت معالي من مهندس في بداية حياتها لكن تم الانفصال بعد 3 سنوات .

ثم تزوجت معالي من طبيب كان قد عالجها من آلام الزائدة الدودية ونشأت بينهما قصة حب ثم انفصلا وبعدها قررت معالي عدم الزواج مرة أخرى.

وقالت إنها ليست فأر تجارب للرجال وقررت أن تكفل طفل لعدم إنجابها .

كادت معالي زايد أن تدخل إلى السجن بسبب مشهد غير لائق أدته في أحد أفلامها وتم رفع قضية على الفنانة الراحلة تتهمها بالتحريض على الفسق لكن في الاستئناف حصلت على البراءة .

