تراند اليوم : وسعت منك يانمبر وان .. محمد رمضان شايل أفعي علي كتفه – إتفرج

شارك الفنان محمد رمضان متابعي حسابه بموقع Instagram فيديو ظهر به وهو يحمل ثعبانا ضخما ثقيلا جدا فوق كتفيه، قبل أن يرفعه عاليا، على خلفية أغنية “مافيا”.

وسبق لمحمد رمضان الظهور مع الأسد والنمر في فيديو كليب أغنيته “الملك”، التي أصدرها في أغسطس من عام 2018، ووصل عدد مشاهداتها حتى الآن إلى أكثر من 138 مليونا و800 ألف مشاهدة على قناة محمد رمضان الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أما فيديو كليب أغنية “مافيا”، الذي أصدره محمد رمضان في يناير من العام التالي، فوصل عدد مشاهداته اليوم إلى أكثر من 207 ملايين و700 ألف مشاهدة.

وكانت أحدث أغنيات محمد رمضان المصورة هي “يا حبيبي” في بداية سبتمبر الماضي، بالاشتراك مع الفنان العالمي متري چمس، وتم تصوير الأغنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتجاوز عدد مشاهداتها اليوم 42 مليونا، و530 ألف مشاهدة.