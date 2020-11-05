"نداء الحسن".. احتفاء إماراتي راق بقنصلية العيون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق الفنان الإماراتي طارق المنهالي، أغنية جديدة تحمل اسم "نداء الحسن"، تزامنا مع افتتاح قنصلية جديدة لبلاده بالمغرب.

وتمثل الأغنية إعادة لإحياء موروث مغربي عريق، يجسد واحدة من أبزر ملاحم وحدة المملكة المغربية، حيث يتعلق الأمر بالمسيرة الخضراء المظفرة.

والمنهالي "صوت الأصالة"، أحد أبرز رواد النغمة التراثية في الإمارات، حيث شارك في العديد من الملتقيات والمحطات الاحتفالية بالصحراء المغربية، أبرزها مهرجان "الطنطان" نسخة العام 2019.





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آنذاك طرق الفنان الإمارات قلوب الجماهير بصوته الشجي، وعمله التكريمي للمدينة وساكنها (طانطان يادار الكرم)، الذي لحنه وغناه وأهداه بمناسبة قدومه وحصد رواجاً كبيراً وقد لقبه الجمهور الغربي منتلك الساعة (فنان الصحراء الأصيل).

وتمثل أغنية "نداء الحسن" تعبيرا راقيا من القيادة والشعب الإماراتي عن دعم المغرب في قضيته العادلة، فضلاً عن تزامنه مع احتفالات ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال.

والأربعاء، أعلنت الإمارات عن قرارها فتح قنصليتها في مدينة العيون، وذلك في اتصال هاتفي جرى بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والعاهل المغربي الملك محمد السادس.

فتح قُنصلية لها بمدينة العُيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، قرار إماراتي شكل لبنة جديدة في صرح العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين، والتي تمتد لحوالي نصف قرن من الزمن.