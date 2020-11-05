هكذا علق شريف رمزي على صوره مع خالد الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر الفنان شريف رمزي، صور بصحبة الفنان خالد الصاوي، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.

وعلق: "حينما أجتمع أنا وخالد الصاوي في مكان.. بتكون دي النتيجة دايمًا".

يذكر أن، خالد الصاوي وشريف رمزي، حضرا مؤخرًا حفل زفاف الفنانة درة زروق على زوجها المهندس هاني أسعد، والذي أقيم بمدينة الجونة.

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