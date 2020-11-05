"بشكل كوميدي".. هكذا علق محمد هنيدي على إنتخابات الرئاسة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان محمد هنيدي، على إنتخابات الرئاسة الأمريكية، التي تُجرى حاليًا بين دونالد ترامب وجو بايدن.

ونشر هنيدي، صورة كوميكس بشكل كوميدي تظهر فيها الفنانة إنعام سالوسة، وذلك عبر حسابه على تويتر، وعلق: "كل الناس بقت خبراء في الانتخابات الأمريكية فجأة".

ويتنافس في الإنتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الإنتخابات.

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