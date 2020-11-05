شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الكوميدى The War With Grandpa فى الهند 13 نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دور العرض السينمائي في الهند يوم 13 نوفمبر، عرض فيلم الكوميديا The War With Grandpa، بدور العرض السينمائي طبقا لموقعimdb، من بطولة النجم العالمي روبرت دي نيرو.

ووفقًا لصحيفة فاريتي، فإن الفيلم الكوميدي The War With Grandpa، توقف عن العرض منذ عام 2018 بسبب أزمة شركة الإنتاج التي يمتلكها المنتج هارفي وينستون الذي اتهم بقضايا تحرش كثيرة، ما أدى إلى تعليق عرض الفيلم في الأسواق، ليعود بعد عامين لاكتساح شباك التذاكر.

وحقق الفيلم الكوميدي الذي تدور أحداثه حول رجل سبعيني وحفيده، حوالي 3.6 مليون دولار في اليوم الأول من عرضه في 2205 دور عرض داخل الولايات المتحدة الامريكية، متخطياً فيلم Tenet الذي تراجعت إيراداته خلال الفترة الأخيرة بعد تسريب بعض النسخ الخاصة بالعرض.

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الفيلم تدور أحداثه حول علاقة متوترة بين ابن وجده، إذ يضطر الطفل "بيتر" لمشاركة غرفته مع جده ولكنه يرفض ذلك ويحارب من أجل استعادة غرفته.

الفيلم يشارك فى بطولته ماريسا تومى و كريستوفر والكن و لورا مارانو و يوجين ليفي و خوليو سيزار تشافيز وليديا ستايسلينجر ومن تأليف ليزا أداريو و Tom J. Astle ومن إخراج تيم هيل.