شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..كواليس فيلم Black Widow لـ سكارليت جوهانسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم الكشف عن صور جديدة من كواليس فيلم Black Widow، بطولة النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، وجاري العمل علي الفيلم رغم تأجيل طرحه بسبب استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي عانى منها العالم بشكل عام وصناعة السينما بشكل خاص، بعد غلق عدد كبير من صالات السينمات في كثير من الدول اتباعًا للإجراءات الاحترازية.



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وكانت قد نقلت صحيفة radiotimes، تصريحات للنجمة العالمية سكارليت جوهانسون صاحبة الـ 35 عامًا، والتي أكدت فيها على أن سلامة الناس لها أهمية قصوى، نحن جميعًا حريصون على إخراج وعرض الفيلم، ولكن الأهم من أي شيء آخر، هو أن الجميع يجب ان يكون في أمان، حتى يتمكن الناس من مشاهدة الفيلم داخل صالة السينما.

وكانت قد قررت شركة ديزنى تأجيل طرح فيلم الأبطال الخارقين Black Widow "الأرملة السوداء"، وفيلم المخرج ستيفن سبيلبرج (West Side Story) "قصة الحى الغربى" إلى عام 2021.

ويشار إلى أن فيلم (Black Widow)، تبدأ أحداثه عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكى جى بى، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.

ويعد هذا الفيلم أول أفلام سكارليت جوهانسون التي تقوم فيها بلعب دور البطولة حول شخصيتها في أحداث سلسلة المنتقمون، وهى الوحيدة من أبطال العمل التي لم تقم بذلك بعد انتهاء السلسلة، حيث انتهجت شركة مارفل سياسة قامت فيها بإسناد كل الأبطال لأعمال مختلفة منفردين باستثناء سكارليت التي اكتفت الشركة بظهورها ضمن أحداث الأفلام السابقة دون أن يكون لها فيلم منفرد حول شخصيتها، وهو ما يجعل الفيلم منتظراً من قبل كثيرين من جمهورها خاصة بعد وفاتها ضمن أحداث الجزء الأخير من avengers.