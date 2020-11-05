"بطلي".. هذا ما قالته ياسمين عبدالعزيز في رسالتها للعوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على توجيه رسالة لزوجها الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت ياسمين، صورة رومانسية تجمعهما عبر حسابها، وعلقت: "بطلي"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين عبد العزيز ، مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي عرض في رمضان الماضي بطولة شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمي، شريف منير، إسلام جمال، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسي، تأليف عمر ومحمود يس، إخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.

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