وثيقة زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني تظهر من جديد

الخميس 5 نوفمبر 2020

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على موقع إنستجرام صورة عقد زواج عرفي بين الفنانة الراحلة سعاد حسني والفنان الراحل عبدالحليم حافظ.



وعلقت مي العيدان، عبر صفحتها على "إنستجرام": "عقد زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ.. طلعوا متزوجين عرفي"، وأثارت تلك التغريدة الكثير من الجدل.

وحول صحة الوثيقة المنشورة تحدث الناقد الفني المصري طارق الشناوي، قائلا: إن "هذه الوثيقة مزورة وسبق ونشرتها جانجاه شقيقة سعاد حسني".

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وتابع الشناوي: "في الوثيقة يظهر اسم الفنان الكبير يوسف وهبي والإذاعي الراحل وجدي الحكيم كشاهدين على عقد الزواج، والتقيت بنفسي بالراحل وجدي الحكيم كثيرا، وكان ينفي دائما صحة الزواج، وقال ذات مرة إن عبدالحليم كان قرر شراء أثاث جديد لتجهيز شقة الزوجية، لكنه تراجع بشكل مفاجئ وقرر إلغاء الفكرة".

وأضاف: "الأمر الثاني، سعاد حسني من جذور سورية ولكنها تحمل الجنسية المصرية، لذا يجب الاعتراف بأنها وثيقة مزيفة وليست حقيقية".

يذكر أن جانجاة شقيقة سعاد حسني كشفت عن هذه الوثيقة في مقابلة تلفزيونية عام 2016، وهي وثيقة زواج عرفي محررة عام 1960، وشكك في صحتها عدد كبير من الفنانين.

ونفى محمد شبانة نجل شقيق العندليب الأسمر الأمر، وقال إنه يمتلك تسجيلات صوتية للعندليب لم يتحدث خلالها عن قصة زواجه من سعاد حسني.