بالصور.. عاصي الحلاني يرقص على الطبلة بمهرجان الموسيقى العربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استهل اللبناني عاصي الحلاني مساء الأربعاء حفلات المطربين العرب في الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

واعتلى الحلاني مسرح النافورة المكشوف المقام خصيصا بساحة الأوبرا لاستضافة حفلات المهرجان في العاشرة مساء وقدم تحية للجمهور المصري بأغنية (كبيرة يا مصر) من ألحانه وكلمات غانم جاد شعلان.



وقال في كلمة للجمهور "فخور بأني أشارك في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وأشكر كل من يقومون بهذا المجهود الصعب حتى يستمر هذا المهرجان، خاصة بهذه السنة التي تمر فيها جائحة كورونا التي أوقفت عجلة العالم".

وعلى مدى ساعة ونصف قدم مجموعة من أغانيه منها (بحبك وبغار) و(وأنا مارق مريت) و(إن كان عليا) و(بالعربي) و(مثل الكذبة) إضافة لبعض من أغاني الفلكلور اللبناني وأخرى لكبار المطربين العرب.





وانضم إليه على المسرح ابنه الوليد الذي شاركه في أداء أغنية واحدة هي (ما لي صبر) من كلمات نزار فرنسيس وألحان سمير صفير.

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وكان قد سبق الحلاني إلى المسرح مساء الأربعاء عازف الكمان اللبناني من أصل فلسطيني جهاد عقل الذي قدم وصلة فردية شملت ألحان مجموعة من أشهر الأغاني منها (ألف ليلة وليلة) لأم كلثوم و(عاشق الروح) و(يا مسافر وحدك) للموسيقار محمد عبد الوهاب و(موعود) لعبد الحليم حافظ إضافة لبعض الألحان الحديثة.

كما شمل الحفل فقرة غنائية للمصرية رحاب مطاوع قدمت فيها باقة من أغاني كبار المطربين منها (مال عليا مال) للراحلة فايزة أحمد و(على اللي جرى) لعُلية التونسية و(سامحتك كتير) للسورية أصالة نصري.

وكانت الدورة التاسعة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية انطلقت في الأول من نوفمبر تشرين الثاني وسط إجراءات وقائية مشددة لكبح تفشي فيروس كورونا.

وتستمر حفلات وسهرات المهرجان حتى العاشر من هذا الشهر بمشاركة مجموعة من المطربين العرب منهم العراقي همام إبراهيم واللبناني وائل جسار في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني والتونسي صابر الرباعي في حفل الختام.



