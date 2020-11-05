الفنانة التونسية إيمان محمد لـ"الخليج 365": سأغني بكل لغات العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احترفت الفنانة التونسية إيمان محمد، أداء الأغاني التونسية والشرقية، وخلقت مزيجا بين المقامات الموسيقية ما لفت انتباه الملحنين إليها
”الخليج 365” التقت الفنانة التونسية في ظل وضع تونسي توقفت فيه كل الأنشطة الثقافية والتظاهرات الغنائية بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي ترك تأثيره على الوضع الثقافي في البلاد.
وقالت إيمان محمد إن انتشار الفيروس أضر بالإنتاج الغنائي في تونس، حيث أصبح الفنان عاطلًا عن الإنتاج وعاجزًا عن المشاركة في المهرجانات الموسمية.
وكانت النقابة التونسية لمهن الموسيقى نظمت وقفات احتجاجية، مطالبة الحكومة بإعادة الاعتبار للفنان التونسي وفتح مجالات العمل الفني في هذا الظرف بالذات.
وانتقدت إيمان قرار وزارة الثقافة التونسية بإلغاء كل المهرجانات، خاصة مهرجاني قرطاج الدولي والحمامات الدولي، مشيرة إلى أنه كان على الحكومة أن تلتزم بالبروتوكول الصحي والإبقاء على الفعاليات الثقافية في البلاد.
وكانت الفنانة إيمان محمد شاركت في الدورة السنوية لمهرجان قرطاج الدولي عام 2019 بعرض غنائي تحت عنوان "سيد درويش وآخرون" بهدف تكريم الفن العربي، خاصة سيد درويش والشيخ إمام.
وعن إنتاجها الجديد أكدت إيمان محمد أنها تتجه إلى توظيف طاقتها الصوتية في أداء الأغاني بكل لغات العالم وكل اللهجات العربية انطلاقا من اللهجة المغربية وصولًا إلى المشرقية والخليجية.
وكشفت لـ"الخليج 365" عن مشروع غنائي يوثق معاناة الإنسانية مع وباء كورونا الذي أوقف عجلة الزمن في كل بلدان العام على حد قولها، مؤكدة بأن "تراجيديا" الكورونا يجب أن توثق في أعمال فنية كما كان مع الانفلونزا الإسبانية في عشرينيات القرن الماضي.
وبينت أن رؤية الفنان لهذه الدراماتيكية الكونية تختلف عن الرؤية العامة للمواطن العادي، وبالتالي فلا بد للمسارح أن تواصل عملها من أجل صناعة التفاؤل، وصناعة الأمل للبشرية جمعاء.
وكشفت أن هذا المشروع الذي سيأخذ طابعا "أوبراليا" سيرى النور في الأشهر القادمة، لرسم أوجاع البشرية من الوباء عبر الأداء المسرحي والغناء.
يذكر أن الفنانة التونسية إيمان محمد لديها في رصيدها الفني أغنية "ما ريتش حب، "خاصمني، قلبي عليك برد، وتعبّني» ، كما رافق مسيرتها الفنية الملحن التونسي عادل بندقة الذي لحن مجمل أغانيها.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة التونسية إيمان محمد لـ"الخليج 365": سأغني بكل لغات العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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