شكرا لقرائتكم خبر عن حفل عاصى الحلانى كامل العدد بمهرجان الموسيقى.. ويغنى للعندليب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم اللبنانى عاصى الحلانى، حفلا غنائيا من أقوى حفلات هذا العام على هامش مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 29، المقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، الذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه، والتى تفاعل معها جميع الحاضرين منها "بحبك وبغار" و"ست الستات يا مصرية" ويا طير" "وأنى مارق مريت" و"قولى جاى أنا بعيد"، و"خليك بقلبي" و"الهوا طاير طاير" وقدم عدد من أغانى العندليب عبد الحليم حافظ منها "سواح" و"ميل وحدف منديله" و"ابتدى المشوار" واختتم الحفل بأغنية "أحلف بسماها".

وشارك الوليد نجل النجم اللبنانى عاصى الحلانى مع والده فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية وقدما سويا أغنية "من هون نحن يا بشر" و"طيور بالعالى" وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تفاعل معه الجميع بالهتاف والتصفيق، وقام بتقبيل يد والده.

وقال النجم اللبنانى عاصى الحلانى، إنه مبسوط بالمشاركة فى المهرجان هذا العام على الرغم من الظروف الصعبة التى مرينا بها وانتشار فيروس كورونا، ومصر بجيشها وشعبها منارة العالم.

وأضاف أنه "يشكر كل القائمين على مهرجان الموسيقى العربية هذا العام ويا رب نقدر نسعد الناس اليوم".