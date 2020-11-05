شكرا لقرائتكم خبر عن "الخطة العايمة" يصل للمليون السابع فى شباك التذاكر بعد 4 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت ايرادات فيلم "الخطة العايمة" للمليون السابع فى شباك التذاكر بعد 4 أسابيع من طرحه في دور العرض، اذ انطلق الفيلم في السينما يوم 6 أكتوبر الماضى، حيث حصد هذا الأسبوع إيراد بلغ مليون جنيه، ليكون إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن 7 مليون جنيه.

فيلم "الخطة العايمة" بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم شريف رمزى ومن إخراج معتز التوني أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

تدورأحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات، خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.

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وينافس "الخطة العايمة" في السينمات حالياً أفلام "الصندوق الاسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج ومصطفى خاطر وإخراج محمود كامل، و"زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى ومايا نصرى وعبير صبرى ومنة فضالى، و"توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، و"الغسالة" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام.