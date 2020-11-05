شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير بعد إجراء مسحة فيروس كورونا: "سلبى الحمد الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع الفنان شريف منير لمسحة فيروس كورونا للاطمئنان وظهرت النتيجة سلبى، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة.

ونشر شريف منير، فيديو أثناء اجراءه المسحة، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليه قائلا:" عملت المسحة من باب الاطمئنان الحمد لله سلبي أوصيكم بالكمامة على فكره كاميليا بنتي هي إللي صورتني من غير ما أعرف علشان كده هتلاقوا مودي ماكانش كويس وأنا مابحبش التكشير بحب الضحك بس معلش هي جت كده" .

وقد عاد إلى السوشيال ميديا مرة أخرى، بعدما كان انقطع عنها لمدة شهر، وتحديدا في 3 سبتمبر، حينما أعلن الابتعاد لفترة عن مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تعرضه لأكثر من موقف سيئ بداية من التنمر على بناته وآخرها التعليقات الجارحة على صورته مع أحمد السقا وأحمد رزق خلال قضاء إجازتهم الصيفية.

وكتب شريف منير عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، "قررت أخد راحة من السوشيال ميديا.. أنا كنت بتعامل بقلبى وبطبعتى للى الناس عرفاها وعمرى ما جرحت حد بكلامى أبدا.. لكن أنا مؤخرا تعرضت لكم من الكراهية والحقد غير المبرر.. رغم تاريخى فى التعامل مع الناس عمر ما كان فيه تجاوز"

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وأضاف منير "لما نزلت صورة كنت بسبق علشان اكتشف نوعية معينة من الناس أنا مش عايزهم عندى، لكن للأسف الموضوع دخل لطريق تانى أنا مش حبه لأن الناس شايفة إن العادى أنا اتشتم وعيلتى يتشتموا لكن مش عادى إنى أرد على الغلط".

واختتم شريف منير كلامه قائلا "وعلى فكرة أنتو صح مكنش ينفع أنزل لمستوى النقاش ده لأنكم متعودتوش منى على كده.. شكرا لكل جمهورى اللىى حبنى بجد وعارفنى كويس.. استراحة شوية بقا".