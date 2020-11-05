شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك عن مشاركة الحيوانات فى التصوير: "الموضوع بيبقى صعب جدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أحمد مالك، عن بعض التفاصيل المتعلقة بتعامله مع الحيوانات خلال فترة التصوير ومشاركته فى الأعمال الفنية وقال: "الموضوع بيكون صعب جدا، خصوصا أن لازم المدرب بتاعهم اللى بيوجهم يكون موجود فى وقت التصوير، أنا قعدت يومين فى مزرعة الجمال وكنت ببات معاهم عشان ياخدوا عليا، كان فيه جمل مشارك معايا اسمه هايدى".

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج "معكم منى الشاذلي" الذى يذاع على قناة CBC: "أنا بحب مهرجان الجونة جدا والناس متعرفش حاجة عن الوجه الثانى للمهرجان، عشان اللى بيظهر من مهرجان الجونة الجزء الساطع بس".

وقال إن هناك 4 مشروعات أحدهم فيلم بمشاركة كريم عبد العزيز وأحمد عز، إضافة إلى مسلسل يضم مجموعة شبابية.