شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك عن مشاركته فى "حارس الذهب": كنت بسمع عن أفغانستان فى الجرائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان الشاب أحمد مالك على مشاركته فى فيلم "حارس الذهب" وأبرز المصاعب التى واجهته خلال تجسيده لإحدى الشخصيات في الفيلم، وقال: "الأزمة أن الشخصية كانت أفغانستانية، وأنا زى أى حد معرفش أفغانستان أوى بسمع عنها فى الجرائد وممكن فى المدرسة وبس".

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذي يذاع على قناة CBC: "في الوقت ده كان ضرورى أتعرف على ثقافة وتاريخ البلد خاصة، وأن الفيلم بيحصل أصلا فى القرن الـ 19، كان لازم أدرس الفترة دى من كل النواحى عشان أفهم أنا هعمل أيه".

وقال: "المناخ فى أستراليا غريب جدا ومعظمهم عايش على الساحل.. وجوا في منطقة صحراوية لونها أحمر، عمرى ما شوفت أرض حمراء وتحتوى على حشائش غريبة.. مش شبه أى حاجة شوفتها فى حياتي".