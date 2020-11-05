شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك يروى تفاصيل ترشحه لبطولة فيلم علاء الدين بدلا من مينا مسعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان الشاب أحمد مالك، أنه كان ضمن المرشحين لبطولة فيلم علاء الدين وقال: " أنا كنت ضمن قائمة المرشحين لبطولة الفيلم، ووصلت للمرحلة النهائية لأداء الشخصية الرئيسية، وفى أخر مرحلة طلبوا منى اسافر لندن ولكن الأمر لم يتم".

وأضاف الفنان أحمد مالك، خلال لقاءه مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج "معكم منى الشاذلي" الذي يذاع على قناة CBC: "خلينا نقول أن مينا مسعود قام بالدور بشكل احترافى، ولكن كل اللي في الأمر أني بوصل وفى الأخر بيحصل حاجة والخبطة مبتجيش، والحمدلله الخبطة جت في الفيلم الأسترالي وعملت الدور".

وأضاف "مالك": "بيبعتوا مشهد وبيطلبوا أن المشهد يتم في خلال يومين"، معقبا: "المشهد بيتصور بالموبايل ولازم حد يكون معاك بيقولك الكلام وفي الوقت دا كنت بستعين بـ اخويا وأصحابى".

وأشار مالك، إلى أن تجربة الإداء لـ صفحة واحدة ممكن تاخد 3 ساعات تعديل وتبديل وغيرها.