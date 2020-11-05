شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك: كنت على بعد خطوات من القيام بدور البطولة بفيلم علاء الدين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أحمد مالك، أنه كان على بعد خطوات من القيام بدور علاء الدين، فى النسخة الحية من الفيلم، والتى قدمتها ديزنى بطولة النجم المصرى العالمى مينا مسعود، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم". وقال مالك: "وصلت للمرحلة النهائية من ضمن المرشحين لإداء شخصية علاء الدين.. وفى آخر مرحلة طلبوا منى السفر لندن ولكن الأمر لم يتم"، مشيرا إلى أنه كان هناك العديد من التفاصيل وتشيرات السفر والوقت لن يسمح.

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وأضاف مالك قائلا: "مينا مسعود استطاع أن يؤدى الدور بشكل هايل، وأنا استمتعت به، ولكن كل اللى فى الأمر أنى بوصل وفى الأخر بيحصل حاجة والخبطة مابتجيش..الحمدلله الخبطة جت فى الفيلم الأسترالى وعملت الدور".

كما كشف مالك، عن كواليس عمل اختبارات من أجل الوصول على ترشيحات فى أفلام عالمية.

كان مالك قال لـ"الخليج 365"، إنه لأول مرة سيقدم شخصية صعيدية فى مسلسل "نسل الأغراب" مع المخرج محمد سامى، مؤكدا أنه يقوم بالتدريب على اللهجة الصعيدية من أجل دوره بالمسلسل.

وشارك مالك فى مهرجان الجونة بعرض فيلمه "حارس الذهب"، الذى عرضه عالميا لأول مرة فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، حيث نال استحساناً عالمياً، إذ وصفته مجلة فارايتى بأنه "تجربة ممتعة أخاذة"، وقالت الجارديان: "فيلم ويسترن فى قوة الجلود القديمة وجودة الذهب"، كما حصد بطله الشاب أحمد مالك إعجاب ومديح النقاد إذ كتبت عنه مجلة سكرين دايلى: "مالك خاطف للأنظار فى دور حنيف (البطولة)".