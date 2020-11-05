شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي يكشف عن تفاصيل دورته الخامسة فى مؤتمر صحفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل الدورة الخامسة التي تقرر انعقادها في الفترة من 16 إلي 20 نوفمبر كموعد ثابت للمهرجان في دوراته المقبلة .

سميحة أيوب

محسن منصور

محمد صبحى

مروة عبد المنعم يقام المؤتمر الاثنين المقبل 9 نوفمبر بقاعة المؤتمرات بالدور الثالث بالمجلس الأعلى للثقافة الساعة السادسة مساء وتقدمه الفنانة لقاء سويدان وبحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفى للمهرجان والنجم محمد صبحى رئيس اللجنة العليا وعدد من النجوم المشاركين فى الدورة الخامسة فى تخصصات مختلفة مثل الفنان نضال الشافعى والفنانة مروة عبد المنعم والفنان محسن منصور والفنان طارق صبري، ومديرة المهرجان الدكتورة انجي البستاوى.

المشاركين فى المهرجان Advertisements

انجى البستاوى

طارق صبرى

لقاء سويدان

مازن الغرباوي تنطلق الدورة الخامسة من المهرجان فى الفترة ما بين 16 إلى 20 نوفمبر الجارى بمدينة السلام شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبرئاسة الفنان مازن الغرباوي وتترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة انجى البستاوي .

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