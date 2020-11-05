رانيا يوسف: مبروك الأهلي والزمالك الوصول لنهائي أفريقيا.. الكأس مصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة رانيا يوسف، فريقى الأهلى والزمالك، على صولهما إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد فوز الزمالك اليوم، على الرجاء المغربى، حلق علقت رانيا قائلة: "مبروك النادى الأهلى والزمالك الوصول لنهائى دورى أبطال افريقيا، الكأس مصرى"
رانيا يوسف
و حقق الزمالك الفوز على نظيره الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليصل إلى مواجهة المارد الأحمر، النادى الأهلى فى المباراة النهائية، والتى من المقرر أن تقام يوم 27 من الشهر الجارى، ومن المقرر أن يتم تحديد الملعب الذى ستقام فيه المباراة، وفقا للأمن وتبعات فيروس كورونا.
وصل الزمالك للمباراة النهائية للمرة الثامنة بدورى الأبطال، ولعب نصف النهائى 10 مرات وتأهل 8 منهم للنهائى
ودع بطولة أفريقيا من نصف النهائى مرتين عام 1985 وعام 2005
آخر مرة تأهل فيها إلى نصف النهائي كانت عام 2016 على حساب أنيمبا النيجيرى ، حصد لقب أفريقيا 5 مرات فى تاريخه
تقام مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر
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