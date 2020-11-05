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مطرب الراب ويجز يكشف كواليس إصابته بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مطرب الراب ويجز، كواليس إصابته بفيروس عقب عودته من الجونة، موضحاً أنه لم يكن يشعر بأى أعراض حتى تم إجراء التحاليل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، : " الموضوع مش مزعج، والحمد لله مش متأثرين بشكل كبير"، مردفاً: "كنا مخالطين لأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا فى الجونة، فلجأنا للتحليل، الأغلب كانت نتيجته إيجابية وقررنا أن ننعزل منزليا"

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وتابع مطرب الراب ويجز: "كنا 11 شخص بيننا  6 مصابين بكورونا، ولكن الأعراض تختلف من شخص لأخر".  

 

 

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