شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" بمهرجان ستوكهولم بالسويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مهرجان ستوكهولم بالسويد، عرض فيلم الرجل الذي باع ظهره، وذلك يوم 11 نوفمبر الجاري، وهو الفيلم الذي عرض بليلة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة وفاز بجائزة الجونة أفضل فيلم عربي.

فيلم الرجل الذي باع ظهره، يتناول قصة سام شاب سوري حساس عفوي، فر إلى لبنان، هربا من الحرب في بلاده. دون إقامة رسمية، يتعثر سام في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته عبير، يتطفل سام على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت، حيث يقابل الفنان الأمريكي المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقًا سيُغير حياته للأبد، شارك الفيلم كمشروع في مرحلة التطوير في منصة الجونة السينمائية في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، عُرض «الرجل الذي باع ظهره» عالميًا لأول مرة في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي.

وفاز الفيلم التونسى "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية، بجائزتين فى الدورة الـ 77 لمهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.