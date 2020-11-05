شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى عن فيلم عمر المحتار: لم نقصد السخرية وسيتم تغيير الاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان هانى رمزى، إنه تلقى عرضاَ لفيلم كوميدى اجتماع باسم "عمر المحتار"، وهو اسم يليق جدا على موضوع الفيلم، لأن بطل الفيلم محتار دائما، وليس لديه حل لمشكلاته، مضيفا: "لم نكن نتخيل أن اسم الفيلم يسبب حالة من الغضب، ولم نقصد السخرية، وفوجئت بذلك، وأعلنت عن الفيلم فى مهرجان الجونة السينمائى".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أننا كلنا نجل لعمر المختار أيقونة النضال الليبى، موضحاً أنه يخشى أن يحدث أزمة بين ليبيا ومصر.

وأشار هانى رمزى، أن عمر المختار رمز من رموز الوطن العربى ولا يخص ليبيا فقط، مضيفاً أنه يحب الشعب الليبى، واجتمع صناع الفيلم مع شركة الإنتاج والمؤلفين وتم الاستقرار على ضرورة تغيير اسم الفيلم، معلقاً: "احنا جايين نبسط الناس".

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وتابع: "لم نستقر على اسم جديد للفيلم حتى الآن"، لافتاً إلى أنه تم تفهم الموقف لأن الغرض هو إسعاد الجماهير.