شكرا لقرائتكم خبر عن فامك جانسون تخطف الأضواء في أحدث ظهور لها بـ"الكمامة" بنيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الممثلة والمخرجة الهولندية فامك جانسون الأضواء في أحدث ظهور لها، هذا الأسبوع، حيث شوهدت في إطلالة أنيقة خلال نزهة بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، وفقًا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشوهدت الممثلة والمخرجة الهولندية فامك جانسون في إطلالتها الأخيرة مؤخرًا، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا أسود مطبوعًا عليه بعض الأزهار، إضافة إلى بنطلون ضيق أسود، وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية لحماية عينيها من أشعة الشمس.



أحدث ظهور للممثلة فامك جانسون

وحرصت فامك جانسون البالغة من العمر 55 عامًا على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث التزمت بارتداء كمامة أنيقة لحماية نفسها والآخرين من الفيروس التاجي الذي يجتاح العديد من بلدان العالم منذ ديسمبر 2019 حتى الآن.



فامك جانسون

كما تألقت الممثلة والمخرجة الهولندية الشهر الماضي، خلال تجولها في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، حيث خطفت الممثلة البالغة من العمر 55 عاما الأنظار مجددا بشخصيتها النموذجية وإطلالتها الأنيقة.

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وشوهدت الهولندية فامك جانسون في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث كانت ترتدي معطفا قصيرا وفستانا جريئا صغيرا، حيث استعرضت ساقيها بينما كانت تستمتع بنزهة عبر حديقة نهر هدسون، وأكملت إطلالتها بحقيبة بيضاء.

ولعبت الممثلة والمخرجة الهولندية مؤخرا دور البطولة في فيلم الدراما الغامض لعام 2020 The Postcard Killings جنبًا إلى جنب مع Jeffrey Dean Morgan و Cush Jumbo.وبدأت فامك جونسان حياتها المهنية كعارضة أزياء في الثمانينيات من القرن الماضي، حيث عملت في بعض أكبر العلامات التجارية بما في ذلك إيف سان لوران وجورجيو أرماني وشانيل وفيكتوريا سيكريت.

وبحلول عام 1992 ، حصلت على أدوار بطولة الضيف في سلسلتين ناجحتين هما: Star Trek: The Next Generation و Melrose Place. واكتسبت شهرة عالمية كممثلة عندما لعبت دور في Goldeneye عام 1995.