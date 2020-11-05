شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحمل ثعبانا ضخما على أغنية مافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد رمضان، جمهوره عبر حسابه على إنستجرام، بمقطع فيديو وهو يحمل ثعبانا ضخما على أغنيته مافيا، وحاز الفيديو على إعجاب العشرات من متابعيه وعن جرأته لحمل ثعبان بهذا الحجم.

يواصل النجم محمد رمضان مغامراته في مدينة دبي، وبعد نشره فيديو يتضمن منافسته لحيوان اللايجر وتغلبه عليه، حينما أخذ الحبل من فمه، وعدد من الحيوانات الأخرى الذى قام بإطعامها من بينها الدب، والنمر والزرافة.

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وكان ظهر رمضان فى فيديو آخر في وصلة نزال مع حيوان "اللايجر" عبر حسابه على موقع إنستجرام، وذلك عبر تمكنه من شد الحبل من فمه، وعلق على الفيديو قائلاً: "الحمد لله أول واحد يفوز على اللايجر.. أبطال عالم حاولوا ومقدروش"، وفى نهاية الفيديو حرص المحيطون برمضان على تهنئته حينما أكدوا أنه أول شخص يتغلب عليه بتلك الطريقة.

من ناحية أخري شارك النجم محمد رمضان متابعيه بأهم لحظاته، مثلما حصل مؤخرًا حينما استعرض فيديو عبر حسابه على موقع إنستجرام، أثناء تلقيه هدايا من معجبيه في مدينة أبو ظبي، حيث جاءت الهدية على شكل مجموعة من العطور، ما إن يتم فتحها حتي يتم تشغيل كليبه الأخير "يا حبيبي".