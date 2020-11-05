ريم مصطفى بفستان قصير وياسمين صبري أنيقة..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي: حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. "الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: سلمى أبو ضيف نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة معتمدة على مكياج "سموكي"، وارتدت فستان أسود اللون أبرز جمالها. ريم مصطفى شاركت الفنانة ريم مصطفى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها بإطلالة عصرية مرتدية فستان قصير. ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري حرصت على مشاركة جمهورها صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها داخل سيارتها ندا موسى نشرت الفنانة ندا موسى صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها في لقطة عفوية مرتدية فستان سواريه باللون الأسود. Advertisements منة شلبي وشاركت الفنانة منة شلبي جمهورها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة طبيعية معتمدة على مكياج خفيف وفستان بسيط. رانيا أبو النصر نشرت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري، صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة رياضية وعلقت: "آخر أيام الصيفية". سيرين عبدالنور الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، نشرت أيضًا صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كلاسيكية نالت إعجاب متابعيها. دنيا سمير غانم نشرت دنيا سمير غانم صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، رفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان من حفل زفاف الفنانة درة الذي أقيم قبل أيام.

آمال ماهر الفنانة آمال ماهر شاركت جمهورها أيضًا صورة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة باللون الأبيض نالت استحسان جمهورها. يسرا الفنانة يسرا نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة نالت إعجاب جمهورها.

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