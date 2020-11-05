"وصل عن استحقاق وجدارة".. تعليقات نجوم الفن بفوز الزمالك على الرجاء المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على تهنئة نادي الزمالك، بفوزه على فريق الرجاء المغربي في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، وتأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونرصد لكم تعليقات الفنانين على تأهل الزمالك لنهائي أبطال إفريقيا في التقرير التالي..

صلاح عبد الله

كتب الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه على تويتر: "النهائي الأفريقي لأول مرة مصري.. مبروك يازمالكي يامالَكي..فرحان".

عزيز الشافعي

الملحن عزيز الشافعي، كتب عبر حسابه على تويتر: "أعتقد بعد أداء مصطفى محمد الماتش ده .. حسام البدري هو اللي محتاج يشتغل على نفسه".

وليد فواز

الفنان وليد فواز، كتب عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله على نعمة فهم الكورة..

الزمالك وصل النهائي عن استحقاق وبجدارة بعد سحق فريق عنيد وقوي الرجاء..

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ونرجع نقول مدرب واقعي ولاعبين ملتزمين بتوجيهات مدربهم وبيحترموا جماهيرهم..

الحمد لله على فوز الليلة الكبير.. ومبروك لكل جمهور الزمالك واللي مفرحش ربنا يعينك على نفسك.. نتقابل يوم 27".

مروة ناجي

كتبت الفنانة مروة ناجي، عبر حسابها على تويتر: "ألف مليون مبروك الزمالك".

رنا سماحة

الفنانة الشابة رنا سماحة، كتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "مبروك الفوز المستحق لنادي الزمالك المصري، ومتحمسة جداً للنهائي الحقيقة.. ومبسوطة إن البطولة مصرية سواء كانت للأهلي أو الزمالك". ٣

أمير طعيمة

كتب الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "مبروك للنادي الزمالك ومبروك لمصر النهائي الأفريقي التاريخي.. هارد لك للرجاء فريق محترم و لعب شوط أول ممتاز".

محمد ثروت

الفنان محمد ثروت، كتب عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عندنا ديربي في النهائي الأفريقي السادسة أو التاسعة .. المهم مش خارجة من مصر".