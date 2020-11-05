إحنا في عربية الإسعاف.. نجل نشوى مصطفى يكشف تطورات حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف نجل الفنانة نشوى مصطفى تطورات حالتها الصحية بعد تدهور حالتها عقب إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب عبر حساب والدته بموقع "فيسبوك": "أنا ابن نشوى بطمن كل الطيبين اللي بيدعوا لأمي، وبلغتها من حضراتكم عشرات الآلاف من الدعوات الطيب".

وأضاف: "إحنا دلوقتي في عربية الإسعاف في طريقنا للمسشتفى، شكرًا وزارة الصحة المصرية وشكرًا للفاضل الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين".

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واستغاثت قبل قليل الفنانة نشوى مصطفى بمسؤولي وزارة الصحة بعد 24 ساعة من إعلان إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها بـ"فيس بوك": "بموت حرفيًا.. بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدني من وزارة الصحة ويقولي أروح أنهى مستشفى".

وأعلنت نشوى مصطفى أمس الثلاثاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكتبت نشوى، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، "ادعولي عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خلوا بالكم "كورونا" رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحافظ عليكم يا رب ادعولي"