بعد إعلان خطوبتها...الجمهور يهنئ نسرين طافش: الله يسعدك وييسر أمورك

بعد إعلان الفنانة السورية نسرين طافش عن استعدادها لخطوبتها من شخص خارج الوسط الفني، أكدت أنها ستعلن عن موعد حفل زفافها قريبًا، وجه الجمهور لها رسائل التهنئة والمباركة متمنين لها حياة جديدة سعيدة ومستقرة.

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ونفت طافش ظهر اليوم عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" ما تردد حول هوية "العريس" كونه من أهل الخليج مؤكدة أنه لا يعمل بأي وسط من الأوساط الشهيرة وقالت:" يسعد يوم الجميع، أنا أول من صرحت عبر برنامج انسايدر مع الإعلامي الصديق ايلي نخلة بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني والرياضي والسياسي، وهو ليس من إخوتنا وأهلنا من الخليج

العربي كما أشيع، شاء الله أن يجمعنا بإسم الحب سويًا، والزواج سيتم قريبًا...وعقبال العايزين".

لتنهال عليها رسائل التهنئة من قبل متابعيها عبر تويتر وقال بعضهم:"مبروك نسرين أنا بحترم خيارك ومن وين ما كان أنت ذكية وبتعرفي تختاري..لك المحبة والدعاء لك بالتوفيق"، وأضاف أخرون:"الله يهنيكم و يسعدكم و يتمم لكم على خير"، و" حياتي انتيي بس كوني بخييير كوني مبسوووطه كووني سعيده مبروك ياروحي الله يسعدك ويوفقك ويسهل دربك وييسر أمورك".

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وفي السياق ذاته نشرت الفنانة السورية تغريدة أخرى تنفي خلالها ما تردد حول ثروتها وحساباتها البنكية التي تم تداولها

مؤخرًا، وقالت: "وتصحيح الخبر المغلوط آخر، حيث أنه لم تنشر أي بيانات أو معلومات عن رصيدي البنكي الوهمي المتداول أو العقارات الوهمية المتداولة في كذا خبر وصلني، ولا صيت غنى ولا صيت فقر، أحبكم".

وكانت طافش أعلنت عبر أحد البرامج الإعلامية أنها تعيش قصة حب خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن عقد القران والزفاف سيكون في العام المقبل 2021، ورفضت الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.

يذكر أن نسرين طافش لفتت انتباه الجمهور لها عبر مشاركتها في مسلسل ختم النمر مع الفنان أحمد صلاح حسني، والذي لاقى نجاح جماهيري كبير، فيما يُعرض لها حاليًا مسلسل "الوجه الأخر"، ووتشارك في بطولته بجانب كلا من الفنان ماجد المصري، ومادلين طبر، وندا موسى، وأحمد سعيد عبدالغني، ومحمد على رزق، ورانيا شاهين، وحنان سليمان، وأيمن عزب، ودنيا المصري، والمسلسل من تأليف ماجد المصري ومعالجة وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.