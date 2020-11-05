تراند اليوم : من كتر ماقلعوا .. سارة عبد الرحمن تنضم لقائمة المصابين بكورونا

أصيبت الفنانة سارة عبد الرحمن بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت سارة عبد الرحمن عبر حسابها على facebook نتيجة المسحة الإيجابية التي أجرتها بعد عودتها من مهرجان الجونة مؤخرًا، وكتبت: “أنا عملت تحليل كورونا و النتيجة طلعت ايجابي للأسف. يا رب يهون على اي حد عنده/عندها كورونا و يا رب يشفي الكل”.

يذكر أن سارة عبد الرحمن اشتهرت بدورها في مسلسل “سابع جار”، من تأليف هبة يسري، التي تشارك في الإخراج مع ‏أيتن أمين ‏ونادين خان، ومن بطولة دلال عبد العزيز وشيرين وهاني عادل ورحمة حسن وأسامة عباس ‏وهيدي كرم وسارة عبد الرحمن ومحمد ‏علاء ودعاء حجازي وصفاء جلال وأحمد داش، وإنتاج The ‎Producers.