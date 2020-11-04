بريتني سبيرز تصدر بيانًا لمعجبيها حول حالتها الصحية

رنا صلاح الدين - سعت بريتني سبيرز إلى طمأنة المعجبين المهتمين بصحتها العقلية، قائلة إنها تعيش "أسعد أيامها على الإطلاق".

نشرت سبيرز، 38 عامًا، التي كان عانت من سيطرة والدها على أعمالها وشؤونها الشخصية منذ عام 2008، مقطع فيديو على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام تناولت فيه التقارير المستمرة التي تفيد بأنها لم تكن على ما يرام.

قالت المغنية في مقطع الفيديو يوم الاثنين "أعلم أنه كان هناك الكثير من التعليقات والكثير من الناس يقولون الكثير من الأشياء المختلفة عني، لكني أريد فقط أن أعلمكم يا رفاق أنني بخير".

وأضافت: "أنا أعيش أسعد أيام في حياتي".

كانت مجموعة صغيرة ولكن صاخبة من المعجبين قد أطلقت حملة #FreeBritney، هدفها إنهاء الوصاية التي أمرت بها المحكمة والتي تم وضعها بعد أن عانت سبيرز من انهيار عقلي منذ نحو 12 عامًا.

ويعتقد معجبوها أن مغنية "زير النساء" محتجزة في منزلها في لوس أنجلوس وأنها ترسل إشارات مشفرة تتوسل إلى إطلاق سراحها من خلال حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتكون عادة من صور سيلفي ورقص. فيما أعرب معجبون آخرون عن قلقهم بشأن المنشورات المتكررة على إنستغرام لنفس الصور، والتي يبدو أنها التقطت منذ سنوات.