عندما سخر نجم بوليوود سلمان خان علنًا من كاترينا كايف

رنا صلاح الدين - يُعرف سلمان خان بمواقفه الجريئة وسلوكه الصريح. حتى إنه سخر في أحد المرات في لقاء جماهيري، من صديقته المقربة النجمة كاترينا كايف بعد أن هجرته.

نعلم جميعًا أن سلمان خان وكاترينا كايف كانا في علاقة حب لمدة أربع سنوات. لكنهما انفصلا في عام 2009، وبعد ذلك بدأت كاترينا في مواعدة رانبير كابور. حيث اقتربت كاترينا ورانبير في أثناء تصوير فيلمهما "Ajab Prem ki Gazab Kahani" اجب بريم كي غازاب كاهاني.

كما ظهر الثنائي (سلمان وكاترينا) في برنامج كابيل شارما للترويج لفيلمهم Bharat. في مرحلة ما وسط كل الضحك، كشف أركانا بوران سينغ أن كاترينا توقفت عن تناول العصائر في أثناء تصوير فيلم بريأدارشان "دي دانا دان".

لم يتحكم سلمان في انفعاله وسخر من كاترينا قائلًا، " ليس فقط العصائر، لكنها تركتني" ما أشاع حالة من الضحك شاركها نجوم الفيلم.

في السياق، كانت كاترينا قد أنهت علاقتها مع سلمان عبر رسالة نصية قصيرة، وتشير تقارير في هذا السياق، " في أثناء تصوير فيلم Ajab Prem Ki Ghazab Kahani، بدأت علاقة كاترينا تنمو مع رانبير وبحلول الوقت الذي انتهى فيه التصوير كانت علاقتهما قد أثمرت. قبل ذلك، قيل إن كاترينا بعلاقة مع سلمان خان، وبعد لقاء مع رانبير قررت الانفصال.