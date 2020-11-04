تشارلز وكاميلا لا يستغنيان عن "الكحول".. حتى خلال السفر!

رنا صلاح الدين - يعد الأمير تشارلز هو الأول في خط العرش البريطاني، بعد والدته الملكة إليزابيث ومن المحتمل أن يتولى المنصب الرفيع قريبًا.

وبحسب ما أفادت تقارير نشرتها صحيفة Express البريطانية نقلًا عن المراسل الملكي جوردون راينر، أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا لا يستغنيان عن "الكحول" حتى خلال السفر، تجنبًا من عبث أحدهم بمشروباتهما خلال تغيبهما.

قال راينر: "يأخذ دوق ودوقة كورنوال في بعض الأحيان مشروباتهم الكحولية، لذلك لا يوجد خطر من العبث بمشروباتهما". وبحسب الصحفي فإن الأمير تشارلز وكاميلا لا يحملان الحقيبة، لكن يحملها حارسهما الشخصي في حالة من التكتم والسرية".

في سياق آخر، كانت تقارير متداولة قد أشارت إلى قضاء الأمير تشارلز وزوجته فترة الحجر الصحي العام خارج لندن، ومعروف أن الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وأمير ويلز، وزوجته كاميلا دوقة كورنوال يقيمان، حاليا في مقر إقامتهما الرسمي في بيركول.