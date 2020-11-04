موقف بكت فيه ملكة جمال العالم السابقة ايشواريا راي علانية.. اكتشف

رنا صلاح الدين - وقع حادث أثار انتقادات كبيرة، وذلك عندما احتفلت أيشواريا راي بعيد ميلاد والدها من خلال رعاية عمليات جراحية لـ 100 طفل ولدوا بشفة مشقوقة، بمساعدة إحدى المنظمات غير الحكومية.

قبل بضع سنوات، احتفلت أيشواريا راي بعيد ميلاد والدها الراحل كريشنأراج راي بطريقة خاصة، حيث قررت الممثلة البالغة من العمر 47 عامًا رعاية 100 عملية جراحية للأطفال المولودين بشفة مشقوقة.

شاركت ملكة جمال العالم السابقة برفقة ابنتها ووالدتها بريندا راي إلى حدث SMILE Train Foundation، حيث تبعهم الإعلام والمصورين. وكشف مصدر لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، أن "أيشواريا قررت الاحتفال بعيد ميلاد والدها من خلال رعاية عمليات جراحية لـ 100 طفل ولدوا بشفاه مشقوقة من خلال المنظمة غير حكومية والإعلان اليوم يوم الابتسامات".

شوهدت الأم وابنتها يقطعان كعكة مع أطفال آخرين حضروا الحدث. ومع ذلك، ساءت الأمور عندما سلطت وسائل الإعلام الضوء على التقاط صور كثيرة لـ إراديا و أطفال آخرين كانوا حاضرين الحدث مما أثار غضب ايشواريا التي دُمعت عينها.

كانت ايشواريا منزعجة للغاية من الفوضى التي سببها المصورين بكاميراتهم، وكانت تطلب منهم باستمرار التوقف عن التقاط الصور. لكن ما حدث بعد ذلك صدم الجميع. ايشواريا غاضبة من البكاء وطلبت من المصورين التوقف عن التقاط الصور.