سكوت ديسيك يواعد فتيات جدد بعد انفصاله عن صوفيا ريتشي

رنا صلاح الدين - شوهد نجم برامج الواقع الأمريكية سكوت ديسيك، الذي انفصل عن صوفيا ريتشي في أغسطس بعد ثلاث سنوات معًا، وهو يستمتع بمواعدة فتيات جدد.

في سبتمبر، تناول ديسيك العشاء مع بيلا بارنوس البالغة من العمر 24 عامًا، وشوهد أيضًا وهو يغادر فندق كيمبتون لا بير في ويست هوليوود مع ميجان بليك إيروين البالغة من العمر 28 عامًا.

إلى جانب ذلك، شوهد سكوت، الذي يشارك ثلاثة أطفال مع شريكته السابقة كورتني كارداشيان، وهو يصل إلى حفلة هالوين مع أميليا جراي هاملين البالغة من العمر 19 عامًا.

قال مصدر لمجلة Us Weekly، يقوم سكوت بعمله الخاص. إنه في مكان جيد ويواعد.من ناحية أخرى، دشنت نجمة "Flip It Like Disick" السابقة صوفيا ريتشي علاقة جديدة مع رجل الأعمال ماثيو مورتون.

كما يبدو أن نجم "Keeping Up With the Kardashians"يحافظ على حياته العاطفية غير رسمية متقدة، لأنه يستمتع باللحظات دون إضاعة الوقت.

وفي الوقت نفسه، تشير تارير مؤخرًا أن علاقة الرومانسية الجديدة بين صوفيا وصديقها الجديد تسير على ما يرام، وأن ماثيو حصل على ختم الموافقة من والدها ليونيل ريتشي.