طفل يكشف العمر الحقيقي لكيم كارداشيان خلال لعبة التخمين

رنا صلاح الدين - تلقت نجمة الواقع كيم كارداشيان تعليقات لطيفة من ابن شقيقتها كورتنى كارداشيان على سنها، حيث شعر بالإطراء لأول مرة.

ظل ابن كورتني كارداشيان وسكوت ديسيك مستمتع ليلة الانتخابات من خلال لعبة التخمين برفقة خالته كيم حيث تم تكليفه باستنتاج العمر الحقيقي لجميلة برنامج "Keeping Up With The Kardashians".

ريجين، الذي غاب بطريقة ما عن الاحتفالات التي استمرت أسبوعًا بعيد ميلاد كيم الأربعين في أكتوبر، قال "كيكي، هل أنت في السادسة والعشرين؟ يبدو أنك تبلغين من العمر 26 عامًا.

أجابت كيم بسعادة: " هل أبدو وكأنني أبلغ من العمر 26 عامًا؟ خمن كم عمري حقًا. "فكر الطفل لـ لحظة قبل أن يقول 25 عامًا، وسط إطراء كيم. لكنها قالت في النهاية أنني في الأربعين.

رغم إلغاء احتفالات الهالوين بهذا التوقيت، إلا أن كيم قررت الاحتفال بعيد ميلادها الأربعين الأسبوع الماضي، مع الملايين من متابعيها منصات التواصل الاجتماعي.