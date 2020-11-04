اشتباك “تويتري” بين ليدي غاغا وحملة ترامب

متابعة بتجــــــــــرد: نشب اشتباك على «تويتر» اليوم بين المغنية الأمريكية ليدي غاغا وفريق حملة الرئيس دونالد ترامب بسبب معارضة المغنية الأمريكية استخدام تقنية التكسير الهيدروليكي في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

وأعلن منافس ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجرى الثلاثاء المرشح الديمقراطي جو بايدن، أن ليدي غاغا ستشارك معه الاثنين في لقاء انتخابي سيكون خلاله الجمهور في السيارات على طريقة الـ«درايف إن» في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا بالغة الأهمية انتخابياً في السباق إلى البيت الأبيض.

وسارع فريق ترامب إلى الردّ فوراً، إذ كتب المسؤول عن التواصل فيه تيم مورتو عبر «تويتر» أن «لا شيء يفضح ازدراء جو بايدن العمال في بنسلفانيا أكثر من تنظيم حملة مع الناشطة في مكافحة التكسير الهيدروليكي ليدي غاغا».

وما كان من ليدي غاغا المعروف عنها التزامها مكافحة التكسير الهيدروليكي، إلا أن ردّت على مورتو وترامب عبر «تويتر» أيضاً فكتبت: «أنا سعيدة بالعيش من دون أن أدفع الإيجار في رأسيكما».

وأرفقت النجمة تغريدتها ببيان مورتو وبلصيقات تعبيرية إلكترونية وبعبارة «صوّتوا لبايدن»، وشكر مورتو ليدي غاغا بسخرية على تمكينها متابعيها البالغ عددهم 82 مليوناً من الاطلاع على بيانه الصحفي.

وأضاف: «آمل أن يرى الكثير من الناس في ولاية بنسلفانيا هذا البيان».