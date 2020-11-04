رحمة رياض تطلق أغنية من وحي كورونا

متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد أن شاركت جمهورها بلقطات جديدة ولافتة مع مقطع أغنيتها الجديدة، أطلقت الفنانة رحمة رياض أغنية “أحجي مع حالي” باللهجة الخليجية التي تعكس الحالة النفسية العامة التي يعيشها الناس في زمن كورونا.

وقالت رحمة بصوتها الحنون: “أحجي مع حالي وما حد يسمعني حتى لقبالي مو داري عذبني أريد أحد يفهمني كلمه قول وريحني حبني كرهني ما يهمني من سكوتك أنا مليت” وتحمل الأغنية كلمات عماد الأسعد وألحان سليم سلامة وتوزيع حمزة الغازي.

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