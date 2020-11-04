نجوى كرم بإطلالة مُبهرة جديدة في “ذا فويس سينيور”

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متابعة بتجـــــــــرد: تطلّ النجمة اللبنانية نجوى كرم على الجمهور أسبوعيًا في برنامج “ذا فويس سينيور” بموسمه الأوّل الذي يعرض على شاشة “ام بي سي”.
وتألقت نجوى كرم في حلقة النصف نهائي الأولى من البرنامج بإطلالة مبهرة، حيث ارتدت فستانًا من اللون الأصفر تميز بفتحة عند الساق اليمنى شكلت لمسة مختلفة من حيث التصميم.
ونشرت نجوى كرم صورًا لإطلالتها على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، فحصدت إعجاب المتابعين الذين انهالوا عليها بالتعليقات وأثنوا على جمالها ورقيها.
يشارك في لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس سينيور” إلى جانب نجوى كرم كل من هاني شاكر، وملحم زين وسميرة سعيد.
وتقدّم النسخة العربية من برنامج The Voice Senior أصواتًا غنائية فوق الستين تحتفي بموهبتها ضمن الموسم الأول من البرنامج.
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