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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إيمان سيد تطالب الفنانين المصابين بكورونا بالإعلان عن إصابتهم

طالبت الفنانة إيمان سيد المصابين بفيروس كورونا، وتحديدًا من الوسط الفني، بأن يعلنوا عن إصابتهم، لغلق دايرة العدوى، وتحذير المخالطين، مشيرًا إلى أنه من الصعب في الفن أن يفصح أي شخص عن مرضه خوفًا على عمله، حيث قالت إيمان عبر حسابها على فيس بوك، "عارفة إن في شغلتنا دي لو حد تعب سواء كان تعب بسيط أو مزمن، مش بيرضى يقول خوفًا على شغله، وده لِما تعودنا عليه من إن اللي بيتعب بيقعد في بيتهم، وفيه ناس بتتعالج من أمراض صعبة بدون ما أي حد يعرف وناس بتعلن عن تعبها بعدما يتم شفاؤها، ورغم كدا بيفضلوا الناس برضوا مترددين يستعينوا بيهم في شغل، ولكن لما نكون بنتكلم عن وباء إحنا هنا قدام واجب أخلاقي ان الناس لازم يقولوا عشان يقفلوا دايرة العدوى ويحذروا كل المخالطين ودول بدورهم يتعزلوا، شكرًا لكل الناس اللي بيعلنوا عن إصابتهم في كل مجال أو مكان، المرض مش عيب العيب أنك تتسبب في انتشاره، وربنا يشفي الجميع"



إيمان سيد

وكانت سارة عبد الرحمن أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، حيث كتبت: "أنا عملت تحليل كورونا و النتيجة طلعت ايجابي للأسف، .. يا رب يهون على اي حد عنده عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

سبق وكشفت بالأمس الفنانة نشوي مصطفى عن إصابتها بالفيروس، كما كشف المطرب ويجز عن نفس الأمر فى حين نفى كلاً من ابن الفنانة اصالة نصري وشيماء سيف اصابتهما بالفيروس.

كما أعلنت نشوي مصطفى مؤخراً آخر مستجدات إصابتها بالفيروس حيث أقلقت متابعيها حينما كتبت عبر حسابها أيضاً: "باموت حرفياً بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى اروح انهى مستشفى".