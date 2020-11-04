شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل زواج سكارليت جوهانسون للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزوجت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون للمرة الثالثة، وأقامت مع زوجها الممثل كولين جوست حفلة زفاف بحضور محدود في نهاية الأسبوع الماضي، وهو الخبر الذي فاجأ متابعها، وفي هذا السياق كشفت مجلة People في تقرير تفاصيل زوج سكاريت جوهانسون، وأشار التقرير إلى أن النجمة وكولين جوست لم يقلقا بشأن التفاصيل الدقيقة للتخطيط لحفل الزفاف، مثل وضع المقعد وحوامل الأزهار.



زواج سكارليت جوهانسون وكولين جوست



سكارليت جوهانسون وكولين



كولين وسكارليت جوهانسون

هذا لأن الممثلة Black Widow البالغة من العمر 35 عامًا ونجم SNL البالغ من العمر 38 عامًا استغرقا أسابيع فقط للتخطيط لحفل زفافهما المفاجئ ، وأضاف الموقع أن الاثنين قالا "سنفعل ذلك" بالفعل أقاما حفل الزفاف في منزل سكاريت التاريخي المكون من أربع غرف نوم في ضواحي نيويورك والذي اشترته مقابل 4 ملايين دولار في عام 2018.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن سكارليت جوهانسون البالغة من العمر 35 عاما والنجم كولن جوست صاحب الـ 38 عاما، تزوجا هذا الأسبوع بعد خطوبتها في مايو 2019.

وقال حساب Meals On Wheels America عبر إنستجرام: "يسعدنا نشر الأخبار التي تفيد بأن سكارليت جوهانسون وكولين جوست قد تزوجا خلال عطلة نهاية الأسبوع في حفل خاص مع الأهل والأحبة المقربين في ظل الالتزام بقواعد السلامة الخاصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفقًا لتوجيهات مركز السيطرة على الأمراض".

وبدأ الاثنان المواعدة في عام 2017 ثم تمت خطوبتهما في مايو 2019، وقد تزوجت سكارليت جوهانسون في وقت سابق من ريان رينولدز خلال الفترة من 2008 حتى عام 2011.