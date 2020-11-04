شكرا لقرائتكم خبر عن ضحكة من القلب.. تعليق ساخر من شريف رمزي على صور تجمعه بخالد الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجموعة من الصور نشرها الفنان شريف رمزى، تجمعه بالفنان خالد الصاوى، وذلك أثناء تواجدهما في الجونة، وتحديدًا من أجل المشاركة فى حفل زفاف النجمة درة، حيث ظهر الثنائى وهما مندمجان في حديث ضاحك، وعلق شريف رمزي على الصور قائلا: "حينما اجتمع أنا وخالد الصاوي في مكان بتكون دي النتيجة دايماً"، كذلك نشر شريف فيديو يجمعه بالصاوى، وهما يغنيان أغنية لعمرو دياب فى حفل الزفاف.



خالد الصاوى وشريف رمزي

شريف شارك بفيديو من فرح الفنانة درة وهو يغنى أغنية "لقيت الطبطبة" وعلق قائلاً: في معلومة مهمة حابب أقولها ناس قليلة أوى اللى عارفينها إنى خلاص هحترف الغناء.

وكان الفنان شريف رمزى أول الحاضرين في حفل زفاف النجمة التونسية درة على المهندس المعمارى هانى سعد، وكان بصحبة زوجته الفنانة ريهام أيمن، منذ اللحظات الأولى لتهنئة العروسين ومشاركتهما لحظات زفافهما.