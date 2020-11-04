شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا فيرجارا تخضع لفحوصات "الثدى" للاطمئنان على صحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية صوفيا فيرجارا جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بصورة لها خلال توثيقها تجربة الخضوع للأشعة السينية على الثدي للاطمئنان على صحتها ضمن إجراءات الكشف المبكر عن بعض أنواع السرطانات التي ينصح باتباعها في سن الأربعين.

وخضعت صوفيا فيرجارا البالغة من العمر 48 عامًا للأشعة على الثدى، مؤخرًا، حيث حرصت على ارتداء الكمامة لحماية نفسها والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، معلقة: "ولجعل اليوم أكثر إرهاقًا، ذهبت وحصلت على تصوير الثدي بالأشعة السينية".



النجمة العالمية صوفيا عبر انستجرام

ويُنصح بإجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية للنساء في سن الأربعين مبكرًا للكشف المبكر عن بعض أنواع السرطان. فوفقًا لجمعية السرطان الأمريكية "يجب على النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 45 و54 عامًا إجراء فحص الماموجرام مرة واحدة على الأقل في السنة".



صوفيا فيرجارا

وقبل بضعة أسابيع، التقت صوفيا فيرجارا مع نجوم الفن المشاركين في "Modern Family " للاحتفال بعيد ميلاد جيسي تايلر فيرجسون الـ 45.

وتعد الممثلة صوفيا فيرجارا واحدة من أشهر الممثلات حول العالم، حيث تحظى بشهرة عالية اكتسبتها من الأدوار التي قامت بها خلال مسيرتها الفنية، كما صنفت مؤخراً من قبل "فوربس" في المركز الأول كأعلى الممثلات أجراً حول العالم، وذلك بسبب نجاحها في الدراما التليفزيونية، وبالتالي تحظى بمتابعة كبيرة من قبل متابعيها ممن يهتمون بإطلالات النجمة الأعلى أجراً.

وفي وقت سابق، شاركت صوفيا فيرجارا متابعيها صورة سيلفى بعد تصنيفها في المركز الأولي من قبل فوربس، ظهرت فيها بإطلالة مميزة وبنطلون سلط موقع الديلي ميل الضوء على سعره حينما أكد أنها يقترب من 1000 جنيه إسترليني، ويبلغ 945 جنيه إسترليني بالتحديد، وذلك بعدما نشرت صورة لها على انستجرام وعلقت عليها بأنها جاءت من نزهتها الأولي خلال 7 أشهر من الحجر الذاتي كإجراءات وقائية من فيروس كورونا.

وكانت تصدّرت صوفيا نجمة مسلسل "مودرن فاميلي" التلفزيوني قائمة الممثلات الأعلى أجرا في العالم لسنة 2020، متخطية نجمات سينمائيات في ظل تراجع إيرادات ممثلي هوليوود جراء جائحة كوفيد-19، على ما أظهر التصنيف السنوي الذي نشرته مجلة "فوربس".