شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسرحية "الوصية" تفاجئ المخرج خالد جلال فى المسرح القومى وتحتفل بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ فريق عمل مسرحية "الوصية" بالتنسيق مع الفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومي، المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي قبل دخوله للمسرح القومى لمتابعة بدء بروفة المسرحية، وأحضروا له أكثر من تورتة واحتفلوا بعيد ميلاده وسط هتاف جميع الحضور.

وحضر الاحتفال الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والفنانون أحمد فؤاد سليم ومحمود حافظ وميدو عادل والمطربة مى فاروق التى غنت له عقبالك يوم ميلادك وعبر المخرج الكبير خالد جلال عن سعادته بهذه المفاجأة، وعلق قائلا: "أحلى حاجة لما تتفاجأ بالحاجات الحلوة دى".

من ناحية أخرى كان المخرج خالد جلال قد كرم المخرج الكبير محمد عبد العزيز الذي قدم للسينما المصرية الكثير من الروائع والأعمال الخالدة وكان ذلك التكريم عقب مشاهدته لمسرحية "سينما مصر" بحضور المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما.