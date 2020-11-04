شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة لمنة شلبى من مهرجان الجونة.. ويسرا ورانيا يوسف أبرز المعجبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة منة شلبى، جمهورها بأحدث صور لها من الجونة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت منة في الصور عفوية وعلى طبيعتها، وحرصت كل من النجمة يسرا والفنانة رانيا يوسف التعليق بإيموجى قلب.



منة شلبى



منة

أكدت النجمة منة شلبي أنها دومًا ما تحرص وتدقق خلال اختيارات أدوارها في أفلامها، حين قالت أن السبب وراء ذلك يعود إلى رغبتها في عدم سجن نفسها بنوع سينما معين، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية مؤخراً قالت فيها أيضاً أنها ترغب في أن تتضمن مسيرتها العديد من الأدوار والقوالب المختلفة.

وفى سياق آخر هنأت النجمة منة شلبي، مؤخراً جمهورها بمناسبة المولد النبوى الشريف، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "تويتر" رسالة تهنئة، قائلة: " اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم".\

وكانت منة شلبى أشارت إلى أنها تستمتع بالعمل مع النساء، وسبق وعملت مع المخرجة هالة خليل والمخرجة كاملة أبو ذكرى وسام سليمان، ولكن لدينا مشكلة أن الإناث لا يمنحن سلطات اتخاذ القرار".

وتابعت منة شلبى: "كنت محظوظة بتقديم أدوار قوية مثل في أفلام مثل أحلى الأوقات مع حنان ترك وهند صبري، وفيلم نوارة، ولكن المجتمع لا يقبل تمثيل امرأة قوية".