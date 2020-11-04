"مش هشوف المسلسل" و"هنتفرج متوضيين".. هكذا سخر الجمهور من "قواعد" مشاهدة "ما وراء الطبيعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حالة كبيرة من الجدل أثارها منشور المخرج عمرو سلامة، الذي يستعد لعرض مسلسله الجديد "ما وراء الطبيعة"، أمس الخميس، على منصة "نتفليكس".

وكتب "سلامة" عبر حسابه بموقع فيسبوك: "مسلسل ما وراء الطبيعة سيكون متاحا على نتفليكس بعد ساعات، الخميس ٥ نوفمبر العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة الحبيبة".

وتابع: "المسلسل يتشاف بشكل شرعي وبالجودة الأفضل وعلى إنترنت سريع يعني من استطاع إليه سبيلا، ياريت يتشاف على شاشة كبيرة مش على هاتف محمول أو تابلت، تشوفه في غرفة مظلمة ومعلي الصوت، الصوت عامل مهم جدا ومؤثر في تجربة المشاهدة".

وأضاف: "ياريت بلاش أكل بقى وحوارات جانبية ورغي نركز علشان في ناس غلابة تعبوا في كل لقطة، افتح على نتفليكس الترجمة العامية المصرية علشان في مشاهد بلغات تانية فتقرا الترجمة، لو من محبين السلسلة، فتوقع مبكرًا أن ده منتج إبداعي مستقل لوسيط ثاني مش مطابق ١٠٠٪؜ لأحداث الروايات اللي أنا شخصيا من أشد المحبين لها من نعومة أظافري".

واختتم حديثه قائلا: "لو اتفرجت وهتشارك برأيك، ياريت بلاش تحرق للي لسه ماتفرجش، شكرا جدا مقدما لكل اللي اهتم".

فيما سخر قطاع كبير من الجمهور، من مطالبة "عمرو" الجمهور بعدم تناول الطعام أثناء المشاهدة، حيث نشر البعض صورا يظهر فيها مجموعة من الشباب حول مائدة طعام أثناء مشاهدة العمل، وغيرها من التعليقات الطريفة.

كما جاءت بعض التعليقات على النحو التالي: "أنا نازل أشتري شاشة سمارت عشان عمرو سلامة قال نتفرج على المسلسل في شاشة كبيرة، بلاش موبايل وتابلت، مش مهم مصاريف المدرسة بتاعت البنت، المهم أسمع الكلام".

وجاء في تعليق آخر: "عنيف أوي عمرو سلامة ده"، و"حاضر"، و"هنتفرج على المسلسل متوضيين حاضر"، وغيرها من التعليقات.

فيما انتقد البعض منشور عمرو، وجاءت التعليقات: "تصدق أنا مش هشوف المسلسل"، و"أوفر أوي بصراحة، ماكنش ليه لازمة البوست اللي هيخلي الناي اللي متحمسة تشوفه تهاجم المسلسل حتى لو عظيم"،

بعدها حرص عمرو سلامة على الرد بطريقة كوميدية بكوميك من فيلم "عندليب الدقي" للفنان محمد هنيدي، كتب عليه: "يا شباب ترى كبرتوا الموضوع".

مسلسل "ما وراء الطبيعة" بطولة أحمد أمين، رزان جمال، آية سماحة، ومن تأليف أحمد خالد توفيق، وإخراج عمرو سلامة.