"كل سنة وإنت ناجح".. أكرم حسني يهنئ حماقي بعيد ميلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص الفنان أكرم حسني، على تهنئة الفنان محمد حماقي، بمناسبة عيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 4 نوفمبر.
ونشر أكرم، صورة تجمعه بحماقي، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "كل سنة وإنت طيب يا حبيبي ويا رب كل سنة ناجح ومحقق كل اللي تتمناه".
يذكر أن أكرم حسني، يشارك في مسلسل "لؤلؤ" الذي تدور أحداثه في 40 حلقة، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.
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