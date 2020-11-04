ميارالببلاوي تتعرض لأزمة صحية.. ونجلها: "ماما في أمريكا وتعبانة أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعرضت الفنانة ميار الببلاوي، لأزمة صحية خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، دخلت على إثرها إحدى المستشفيات هناك.

ونشر محمد نجل الفنانة ميار الببلاوي، صورًا لها من داخل المستشفى، عبر حسابها على فيسبوك، وعلق: "أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي .. ماما في أمريكا وتعبانة أوي.. أسألكم الدعاء ليها أرجوكم".

يذكر أن ميار الببلاوي، تمر منذ فترة بحالة من الحزن على رحيل شقيقها "علاء" الذي رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية، وكانت قد كتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "توفى إلى رحمة الله أخويا الغالي علاء، هموت عليك يا نور عين اختك، يا رب الصبر من عندك، إنا لله وان اليه راجعون".