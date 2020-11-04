إيرادات الثلاثاء.. "الصندوق الأسود" يواصل تفوقه على "الخطة العايمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 5 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي "الصندوق الأسود"، "الخطة العايمة"، "توأم روحي"، "زنزانة 7"، و"الغسالة"، وحققت الأعمال الخمسة مجتمعة أمس الثلاثاء 3 نوفمبر، إيرادات قُدرت بـ297 ألفًا و69 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الصندوق الأسود

احتل فيلم "الصندوق الأسود" صدارة شباك التذاكر، وجاء في المركز الأول، محققًا 164 ألفًا و104 جنيهات.

"الصندوق الأسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة. إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.

الخطة العايمة

في المركز الثاني يأتي فيلم "الخطة العايمة" بعد تحقيقه محققا 73 ألفا و232 جنيها.

الفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

زنزانة 7

حصل فيلم "زنزانة 7" على المركز الثالث، وحقق أمس 28 ألفًا و707 جنيهات.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

توأم روحي

احتل المركز الربع فيلم توأم روحي، محققا 27 ألفا و955 جنيها.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

الغسالة

وجاء فيلم "الغسالة"، في المركز الخامس، بعد تحقيقه 3 آلاف و71 جنيها.

"الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، بيومي فؤاد.